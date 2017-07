Zürich (ots) - Der weltweit grösste Pastahersteller spannt Roger

Federer als Markenbotschafter ein. Statt eines italienischen

Aushängeschildes habe man sich für den Schweizer Tennis-Star

entschieden, weil er «ein Spitzenathlet und eine weltweite Marke»

sei. Das sagt Barilla-Vizepräsident Paolo Barilla im Gespräch mit der

«Handelszeitung». Roger Federers Persönlichkeit soll auch gegen innen

Wirkung entfalten, sagt Barilla: «Es zahlt sich aus, freundlich zu

sein. In unserem Fall im Umgang mit Lieferanten, Bauern und Kunden.»



Im Interview mit der «Handelszeitung» erklärt der Vizepräsident

des 3,4 Milliarden-Konzerns, weshalb Barilla nicht wie Nestlé in

Richtung Functional Food gehen will: «Barilla stammt aus Italien. Wir

sind nicht in erster Linie eine Nation von Problemlösern. Auf unser

Geschäft übertragen: Wir wollen die Konsumenten mit exzellentem

Basis-Food versorgen.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90