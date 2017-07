Zürich (ots) - Der Discounter Aldi Suisse prescht im Milchstreit

vor. Bereits Ende Juli soll erstmals Milch mit dem Label «Fair Milk»

in den Verkauf gelangen, wie die «Handelszeitung» berichtet.

Vorgesehen ist, dass der Discounter den Milchbauern einen Preis von

70 Rappen pro Kilogramm Milch garantiert - 5 Rappen mehr als der

Richtpreis für Molkereimilch vorsieht. Im Gegenzug verlangt Aldi von

den Bauern einen Mehrwert: So muss die Milch aus speziell

tiergerechter Haltung stammen, welche die gesetzlichen Vorschriften

übertrifft.



Mit der Einführung von «Fair Milk» reagiert Aldi auf den

Milchstreit. Im Mai hatte die Branchenorganisation Milch zum grossen

Ärger der Bauern entschieden, den Richtpreis für Molkereimilch bei 65

Rappen zu belassen. Die Wut der Landwirte richtete sich dabei

namentlich gegen die Migros, weil diese sich laut Medienberichten

gegen eine Erhöhung ausgesprochen hatte. Entsprechend gut kommt die

Milchoffensive von Aldi Suisse nun beim Bauernverband an: Man

begrüsse die Pläne des Discounters sehr, erklärt eine Sprecherin. Man

hoffe, dass sich die übrige Milchbranche nun ebenfalls Gedanken über

Fairness bei den Produzentenpreisen mache.



