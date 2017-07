Zürich (ots) - Axpo und Alpiq fordern seit einiger Zeit eine

Strommarktreform in Form ihres «Versorgungs- und Klimamarkt-Modells».

Dieses würde ausländischen Strom ausbremsen und die CO2-freie

Schweizer Produktion stützen, wenn es von der Politik umgesetzt

würde. Zahlen der Axpo zeigen nun, wie stark die Branche von einer

solchen Marktreform profitieren würde: Die grossen Atom- und

Wasserkraftwerke würden 1,2 Rappen mehr an einer Kilowattstunde Strom

verdienen, wie aus einer Axpo-Präsentation hervor geht. Gemessen am

aktuellen Marktpreis von 3 bis 4 Rappen ist das ein massiver

Mehrertrag.



Gegenüber der «Handelszeitung» macht die Axpo weitere Angaben: 520

Millionen Franken hätte das Regime die Verbraucher in den vergangenen

Jahren jeweils gekostet, wäre es schon eingeführt gewesen, sagt

Kommunikations-Chef Rainer Meier.



Ein kleiner Teil davon wäre in ein neu geschaffenes Modell der

CO2-Abgabe geflossen. Die grosse Mehrheit jedoch, 450 Millionen

Franken, wäre an Schweizer Kraftwerkbetreiber gegangen, die ihren

Strom - oder separate Herkunftszertifikate - teurer hätten verkaufen

können.



Das Geld würde mehrheitlich an bestehende Grosskraftwerke

fliessen. Mit 250 Millionen Franken pro Jahr dürften die

Wasserkraftwerke profitieren, sagt Axpo-Sprecher Meier. 160 Millionen

Franken gingen jedes Jahr an die Atomkraftwerke. Strommarkt-Experte

René Baggenstos vom Beratungsunternehmen Enerprice schätzt den Anteil

der AKW sogar auf die Hälfte der Mehreinnahmen. Berechnungen der

«Handelszeitung» zeigen: Die Axpo könnte mit Herkunftszertifikaten

aus den Kraftwerken Beznau, Leibstadt und Gösgen pro Jahr rund 100

Millionen Franken einnehmen.



