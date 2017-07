Staramba SE: EUR 5,3 Mio. Umsatz in H1/2017; positive Entwicklung und weitere wichtige Fortschritte im VR-Bereich

Staramba SE: EUR 5,3 Mio. Umsatz in H1/2017; positive Entwicklung und weitere wichtige Fortschritte im VR-Bereich

Berlin, 19. Juli 2017 - Die im General Standard notierte Staramba SE (XETRA: 99SC), Spezialist und Weltmarktführer in den Zukunftsmärkten 3D-Scan und 3D-Daten, berichtet ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2017. Nach vorläufigen Zahlen erhöhte sich der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2017 signifikant auf EUR 5,3 Mio. (Vorjahr: EUR 1,7 Mio.) und liegt damit auf Kurs des im April angehobenen Umsatzzieles für das laufende Geschäftsjahr. Erfreulich entwickelte sich zudem das operative Ergebnis. Das EBITDA beträgt nach vorläufigen Berechnungen EUR 1,9 Mio.

Die Auftragslage besteht aus einem gesunden Mix der Bereiche Digitalgeschäft, Scanner und 3D-Figuren. Treiber der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2017 war insbesondere der Bereich des digitalen 3D-Geschäfts, in dem signifikante Umsätze erzielt werden konnten. Nach dem Launch des 3D-INSTAGRAPH(R) 2.0 Scanners wurde Ende des zweiten Quartals mit der Serienproduktion begonnen. Mit Spannung wird auch der Launch der ersten VR-Software im Herbst erwartet. Hierfür wird aktuell das Entwickler-Team weiter erheblich verstärkt, um ein herausragendes VR-Erlebnis zu gewährleisten.

Dank der positiven Entwicklungen hält die Staramba SE an der Umsatzprognose von EUR 15,9 Mio. für das Gesamtjahr 2017 fest. Wie berichtet, erwartet das Management, einen Großteil des Umsatzes im dritten und vor allem vierten Quartal 2017 zu realisieren. "Wir haben in den zurückliegenden zwölf Monaten die Weichen für den Weg zum Wachstum gestellt. Dies begann mit der Verschmelzung der Unternehmensteile auf die Staramba SE, ging über unsere wichtige US-Kooperation mit den Strategen von JBC & Associates und mündete zuletzt im Launch des 3D-Fotogrammetriesystems 3D-INSTAGRAPH(R) 2.0 - einer Revolution auf dem Weltmarkt. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens spiegelt sich bereits jetzt in unserem Zahlenwerk wider. Sie mitzugestalten und zu beobachten ist derzeit unheimlich spannend - nicht nur für mich als CEO, sondern bestimmt auch für unsere Investoren", sagt Christian Daudert, CEO der Staramba SE.

Dank der komfortablen Liquiditätssituation hat die Gesellschaft von den im Jahresabschluss berichteten kurzfristigen Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 2,3 Mio. Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2,1 Mio. zuzüglich Zinsen zum Stichtag 30. Juni 2017 vorzeitig tilgen können.

Die Veröffentlichung des vollständigen Halbjahresabschlusses 2017 plant Staramba am 28. September 2017.

Über Staramba SE Die Staramba SE entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet. Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH(R) jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie ihr derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, oder die Entwicklung der Staramba SE wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt Staramba SE Marc Heydrich Investor Relations Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 403 680 14-0 F: +49 30 403 680 14-1 heydrich@staramba.com www.staramba.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Staramba SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: heydrich@staramba.com Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard)

