Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea Group nach erneuter Prognosesenkung und einer anschließenden Telefonkonferenz von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber sieht in einer Studie vom Mittwoch vorerst das Risiko eines weiteren Glaubwürdigkeitsverlustes. Der Experte reduzierte seine Schätzungen und rechnet nun frühestens 2020 mit dem Erreichen des mittelfristigen Margenziels. Positiv werte er aber erste Erholungsanzeichen am globalen Milchmarkt, von denen der Anlagenbauer in den kommenden Quartalen profitieren sollte./tih/ck Datum der Analyse: 19.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0090 2017-07-19/17:46

ISIN: DE0006602006