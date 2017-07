Liebe Leser,

gleich zu Beginn des Jahres 2017 erreichte die MediGene-Aktie ihren Höchststand. Auf über 15 Euro kletterte der TecDAX-Titel. Anschließend korrigierte die Aktie in der Spitze um mehr als 35 % und unterschritt sogar das untere Bollinger Band. Zunächst sah es so aus, als ob die Unterstützung in Form des 50 % Fibonacci Retracements nicht halten würde. Der Kurs konnte sich jedoch wieder erholen und notiert nun wieder oberhalb der 10 Euro.

Indikatoren ... (Johannes Weber)

