- Strategischer Investmentfonds aus Abu Dhabi unternimmt

Eigenkapitalinvestition und untersucht Möglichkeiten.

- Nexen Tire beschleunigt Geschäftsausbau durch neue strategische

Partnerschaft.



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein führender

globaler Reifenhersteller, und Mubadala Investment Company

(Mubadala), ein strategischer Investmentfond aus Abu Dhabi,

unterzeichneten heute eine Absichtserklärung, um Möglichkeiten für

eine strategische Partnerschaft zu untersuchen. Mubadala hat im

Rahmen der Vereinbarung direkt in Nexen investiert.



Nexen Tire ist eines der wachstumsstärksten Unternehmen in der

Automobilindustrie, mit einer durchschnittlichen jährlichen

Wachstumsrate von 15 % in den letzten zehn Jahren. Das Unternehmen

verkauft jährlich 40 Millionen Reifen in über 140 Ländern, wobei über

vier Millionen Reifen in ganz Nahost verkauft werden.



Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Managing Director und Group CEO von

Mubadala, und Travis Kang, CEO von Nexen Tire, unterzeichneten am 19.

Juli in Abu Dhabi eine Absichtserklärung.



Waleed Al Mokarrab Al Muhairi (http://www.mubadala.com/en/who-we-a

re/investment-committee/waleed-al-mokarrab-al-muhairi), Deputy Group

CEO und Chief Executive Officer, Alternative Investments and

Infrastructure, Mubadala, sagte: "Als leistungsstarkes Unternehmen

mit erheblichem globalen Wachstumspotenzial stellt Nexen Tire eine

interessante Investitionsmöglichkeit für Mubadala Investment Company

dar. Unser Investitionsansatz priorisiert Partnerschaften mit

branchenführenden globalen Organisationen, um als ein Haupttreiber

für unsere Gesellschafter langwährenden Wert zu schaffen. Wir freuen

uns, gemeinsam mit Nexen Tire vorhandene Möglichkeiten zu

untersuchen."



Travis Kang, CEO von Nexen Tire, fügte hinzu: "Diese strategische

Partnerschaft mit Mubadala Investment Company ist ein bedeutsamer

Meilenstein für Nexen Tire auf unserem Weg, bis 2025 zu einem der

führenden zehn Reifenunternehmen zu werden. Diese Kollaboration wird

Nexen Tires Wachstum auf internationalen Märkten beschleunigen."



Neben der Kapitalbeteiligung werden Mubadala und Nexen ein

breiteres Spektrum an Geschäftsinitiativen untersuchen,

einschließlich potenzieller weiterer Investitionen sowie einer

umfassenderen Zusammenarbeit für Nexen Tires Auslandsexpansion. Die

beiden Parteien werden ebenfalls in anderen Bereichen kooperieren,

wie z. B. zukünftige Automobiltechnologie, die mit der vierten

industriellen Revolution verbunden wird.



Informationen zu Mubadala Investment Company



Mubadala ist ein wegbereitendes globales Investitionsunternehmen,

das Kapital mit Integrität und Innovationskraft bereitstellt, um das

wirtschaftliche Wachstum zum langfristigen Nutzen von Abu Dhabi zu

beschleunigen. Als Abu Dhabis führendes strategisches

Investitionsunternehmen ist Mubadala in 13 Sektoren sowie in über 30

Ländern auf der ganzen Welt tätig und schafft so nachhaltigen Wert

für unseren Gesellschafter, die Regierung von Abu Dhabi.



Unsere Arbeit umschließt die Entwicklung globaler industrieller

Spitzenreiter in Sektoren, wie z. B. Raumfahrt, ICT, Halbleiter,

Metall und Bergbau sowie erneuerbare Energie, Versorgungsunternehmen

und die Verwaltung diverser Finanzholdings. Wir bauen auf altbewährte

Fachkenntnisse im Öl- und Gassektor auf, um über das gesamte

Kohlenwasserstoffspektrum hinweg zu investieren, und verbessern das

Wachstumspotenzial der VAE durch Investitionen in das

Gesundheitswesen, Immobilien und Verteidigungsdienste. Unser

Investitionsansatz priorisiert Partnerschaften mit branchenführenden

Organisationen und eine Verpflichtung gegenüber den höchsten

Governance-Standards.



Informationen zu Nexen Tire



Nexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mit

Hauptsitz in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und in Seoul,

Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden

Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 491 Händlern in 141 Ländern

auf der ganzen Welt zusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei

Produktionsanlagen - zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine

in Qingdao, China. Eine weitere Anlage in Zatec, Tschechische

Republik, wird 2018 betriebsbereit sein. Nexen Tire stellt Reifen für

PKWs, SUVs und Kleinlaster mit fortschrittlicher Technologie und

hervorragendem Design her. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf

die Produktion von UHP-Reifen, die auf Hochleistungstechnologien

basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweite Autohersteller in

verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. 2014 gewann das

Unternehmen bei den vier weltweit wichtigsten Design Awards als

weltweit erster Reifenhersteller einen Grand Slam. Bitte besuchen Sie

für weitere Informationen http://www.nexentire.com.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/537234/Nexen_Tire_Investment.jpg



