Aeterna Zentaris (WKN: A1439Z) knallt heute unter hohem Umsatz zeitweise über 90% in die Höhe. Das Unternehmen meldete gestern nachbörslich einen PDUFA-Termin für sein Macrilen-Präparat. Die Aktie gilt es jedoch spätestens jetzt ebenso zu meiden wie den grundlos gehypten Mega-Schrottwert M Pharmaceutical (WKN: A14RWC).

Nach dem Fehlschlag mit seinem Krebsmittel Zoptrex ist die Biotechschmiede Aeterna Zentaris aus finanzieller Sicht weitgehend am Ende und wird nur noch künstlich am Leben gehalten. Die verbliebenen Hoffnungen beruhen mit Macrilen nun auf einem Mittel, das nach einer gescheiterten Phase-3-Studie eigentlich schon abgeschrieben war, von Seiten des Managements aber weiterhin als möglicher Medikamentenkandidat gehandelt wird. Am 30. Dezember wird die US-Gesundheitsbehörde jetzt über die Zulassung entscheiden. Doch selbst wenn das Urteil der FDA wider Erwarten positiv ausfällt, dürfte Macrilen kaum für hohe Umsätze oder Begeisterung am Aktienmarkt sorgen.

Noch eine Kapitalerhöhung im Anmarsch?

Der Markt für Macrilen dürfte sich in den USA auf ein Volumen im lediglich unteren zweistelligen Millionenbereich belaufen. Aeterna Zentaris verfügte schon Ende März über nur noch 17,8 Millionen USD Cash in der Kasse, bei gleichzeitig fast 23 Millionen Verbindlichkeiten. Pro Quartal wurden zuletzt zudem weitere fast 4 Millionen USD Verlust verbucht. Es stellt sich die Frage, wie Aeterna Zentaris überhaupt die hohen Anlaufkosten für eine Kommerzialisierung Macrilens stemmen möchte. Eine weitere kurzfristige ...

