Nussloch, Deutschland (ots/PRNewswire) - Leica Biosystems gab heute die Erweiterung seines Produktportfolios für die Probenidentifizierung bekannt. Der HistoCore PERMA S ist ein kompakter On-Demand-Objektträgerdrucker, der eine gleichbleibend hohe Druck-Qualität bietet und die Patientensicherheit an jeder Mikrotom-Workstation maximiert.



"Wir freuen uns, dass wir unser Produktportfolio um die HistoCore PERMA S Objektträger-Drucklösung erweitern konnten", sagte Matthias Weber, Präsident von Leica Biosystems. "Der PERMA S kann dazu beitragen, Fehler bei der Kennzeichnung von Gewebeschnitten zu reduzieren. Dies führt letztlich zu höherer Patientensicherheit und gleichzeitig zu effizienteren Arbeitsabläufen."



Der PERMA S liefert eine gut lesbare Druckauflösung von 300 dpi und qualitativ hochwertige Barcodes. Handschriftliche Kennzeichnungen oder teure bedruckte Etiketten gehören damit der Vergangenheit an. Des Weiteren garantieren die validierten PERMASLIDE Objektträger eine gleichmäßige, zuverlässige Druckqualität auf weißen adhäsiven und nicht-adhäsiven Varianten mit abgeschrägten Ecken.



Mit seiner kleinen Standfläche von nur 180 mm x 320 mm x 219 mm ist der PERMA S so kompakt, dass der Platz im Labor optimal ausgenutzt werden kann.



Mit dem PERMA S können weiße Objektträger mit schwarzem oder farbigem Text bedruckt werden, sodass keine mehrfarbigen Objektträger mehr erforderlich sind. Der PERMA S ist mit seinen einfach zu tauschenden und zu ladenden Objektträger-Magazinen mit einer Kapazität von 100 Objektträgern äußerst benutzerfreundlich. Optionale Zusatzmagazine für die Lagerung und das Laden unterschiedlicher Objektträgertypen sind ebenfalls erhältlich.



Die PERMA S Drucklösung kann mit optionalen Zusatzgeräten, wie einem PC mit 11,6" Touchscreen und einem USB Barcode-Scanner erweitert werden.



Über Leica Biosystems



Leica Biosystems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Workflow- und Automationslösungen. Als einziges Unternehmen, das den Arbeitsablauf von der Biopsie bis zur Diagnose abdeckt, sind wir bestens positioniert, um diese Schritte nahtlos miteinander zu verbinden. Unsere Mission "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives - Bessere Krebsdiagnostik für höhere Lebensqualität" ist der Kern unserer Unternehmenskultur. Unsere benutzerfreundlichen, stets zuverlässigen Angebote tragen zur Erhöhung der Workflow-Effizienz und Diagnosesicherheit bei. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern vertreten. Es besitzt Fertigungsstandorte in 9 Ländern, Vertriebs- und Serviceorganisationen in 19 Ländern sowie ein internationales Händlernetzwerk. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Nussloch, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter LeicaBiosystems.com (http://www.leicabiosystems.com/).



