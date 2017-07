Wiesbaden (ots) -



Esther Henseleit vom Hamburger Golf Club Falkenstein ist für den PING Junior Solheim Cup (PJSC) 2017 nominiert. Die Spielerin des Golf Team Germany (GTG) ist eine von zwölf Europäerinnen, die am 15. und 16. August 2017 im amerikanischen Des Moines Golf & Country Club auf die Auswahl der besten unter 18-jährigen Spielerinnen der USA trifft. Mädchen-Bundestrainer Sebastian Rühl wird nach 2015 zum zweiten Mal das europäische Team als Vize-Kapitän unterstützen.



Die 18-Jährige Henseleit erhielt als 20. der Qualifikationsrangliste eine Wildcard von der europäischen Team-Kapitänin Alison Nicholas. "Die Nominierung für den PJSC bedeutet mir sehr viel. Es war mein erklärtes Ziel für diese Saison, die Qualifikation zu schaffen und ich habe mich über den Anruf, als ich auf dem Heimweg von der Team-EM war, sehr gefreut", sagt eine glückliche Henseleit. Die GTG-Spielerin hatte in den neun Qualifikationsturnieren mehrere Top-Ergebnisse erzielt, darunter zwei sechste Plätze und ein achter Rang. "Ich fühle mich geehrt, dass ich meinen Kontinent und mein Land in diesem Wettkampf vertreten darf und kann es kaum erwarten, mit dem Team nach Iowa zu reisen und dort gegen die Amerikaner anzutreten, alles zu geben und den Sieg nach Europa zu holen", so Henseleit weiter.



Die Friesländerin überzeugte bei den Europäischen Mannschaftsmeisterschaften der Mädchen in der vergangenen Woche und stellte dort ihre Stärke im Matchplay-Format unter Beweis. Henseleit, die ihre Golfkarriere im Golfclub am Meer begann, gewann alle ihre Einzelpartien, darunter ein Sieg in der Partie gegen die späteren Europameisterinnen aus Schweden. Eine Leistung, die auch ihren Bundestrainer Sebastian Rühl beeindruckt hat: "Für Esther freue ich mich ganz besonders, weil sie so hart arbeitet und auch während der Team-EM bewiesen hat, dass sie aktuell Top-Form ist." Für Rühl selbst bedeutet auch die eigene Berufung sehr viel: "Es ist eine unglaublich große Ehre, erneut als Vize-Kapitän nominiert worden zu sein und eine Wertschätzung meiner Arbeit vor zwei Jahren", so der 33-Jährige, der beim Junior Solheim Cup in seinem Heimatclub St. Leon-Rot als erster männlicher Trainer die Rolle des Vize-Kapitäns übernahm.



Den Kern des europäischen Teams bilden nicht nur aufgrund des kürzlich errungenen EM-Titels, sondern auch aufgrund überragender Leistungen in den Qualifikationsturnieren, sechs Schwedinnen. Mit Linn Grant ist auch die Gewinnerin der Allianz German Girls Open im GC St. Leon-Rot dabei. Außerdem treten ihre Landsfrauen Julia Engström, Maja Stark, Amanda Linnér, Frida Kinhult und Beatrice Wallin für Europa an. Komplettiert wird das Team durch Mathilde Claisse (Frankreich), Letizia Bagnoli, Alessia Nobilio, Alessandra Fanali (alle Italien) und Emma Spitz (Österreich). Eine Nominierung trotz guter Leistungen verpasst haben die GTG-Spielerinnen Alexandra Försterling (G&LC Berlin-Wannsee) und Aline Krauter (Stuttgarter GC Solitude) auf den Ranglistenpositionen 18 und 30.



