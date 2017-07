FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Talanx baut sein Südamerika-Geschäft mit einer Übernahme in Kolumbien aus. Er kauft dem italienischen Versicherungskonzern Generali die Mehrheiten an zwei Gesellschaften in dem Land für rund 30 Millionen US-Dollar ab. Talanx übernimmt jeweils mehr als 90 Prozent der Unternehmensanteile von Generali, so das Unternehmen.

Bei den Gesellschaften handelt es sich um die Generali Colombia Seguros Generales SA und deren Lebensversicherungstochter Generali Colombia Vida Compania de Seguros SA. "Die Übernahme der Generali Colombia ist für Talanx ein strategischer Schritt zur Erschließung des fünftgrößten lateinamerikanischen Markts", sagte Talanx-Vorstandsmitglied Torsten Leue laut Mitteilung.

Das Bruttoprämienvolumen der beiden Unternehmen belief sich 2016 auf rund 59 Millionen Euro bei einem EBIT von 2 Millionen Euro. In Lateinamerika erzielte Talanx im vergangenen Jahr Bruttoprämieneinnahmen von 1,5 Milliarden Euro und ein EBIT von 77 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2017 12:53 ET (16:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.