BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Online-Händler JD.com Inc. und der chinesische Flash-Sale Spezialist Vipshop Holdings Ltd. sollen sich laut einem Bericht aktuell in Fusions-Gesprächen befinden. Beide Internet-Unternehmen dementierten dies bislang und bezeichneten den Bericht des 21st Century Business...

Den vollständigen Artikel lesen ...