The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2017



ISIN Name



AU000000BGG5 BLACKGOLD INTL HLDGS LTD

CA14146A3010 CARDIFF ENERGY CORP.

DE000A0MFXR8 PYROLYX AG INH. O.N.

DE000DB5DBB2 DT.BANK MTN 09/19

LU0139429517 DB OPPORTUNITY INH.

LU0781021950 DB X-TR.CSI300 CON.DIS.1C

LU0781022339 DB X-TR.CSI300 HEA.CARE1C