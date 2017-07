IBC richtet am 20. Juli im Vorfeld der Veranstaltung ein Webinar aus

Die IBC gab heute das Referentenprogramm für ihre exklusive Veranstaltung zum Thema Cybersicherheit bekannt, die Teil des C-Tech Forum ist, das in diesem Jahr ins Leben gerufen wurde. Die Veranstaltung für eingeladene Gäste findet am Freitag, dem 15. September statt. Sie wird Unternehmen aktuelle Einblicke in die durch Cyberangriffe entstehenden Bedrohungen bieten, darunter die häufigsten Risiken und Möglichkeiten zur Milderung. Die Teilnehmer erfahren zudem, warum eine gute Cybersicherheitspolitik Wettbewerbsvorteile auf dem Markt bieten kann.

Folgende Hauptredner stehen auf dem Programm:

Elaine Bucknor, Group Director, Strategy, Security Governance Sky

Jeff Kember, Technical Director Media Google

Latha Maripuri, Global CISO Deputy CTO News Corp

Paul Lynch, Director, Technology Management Office ITV

Andreas Schneider, CISO SRG/SSR

Steve Fridakisi, Vice President Media Tech Operations, HBO

Paul Lynch, Director The Technology Management Office, ITV Plc, kommentierte diese wichtige Frage wie folgt: "Da eine große Bandbreite an Risiken und Schwachstellen zu bewältigen ist, sind umfassende Überwachungen und Analysen von Netzwerk- und Geräteverhalten sowie in der Praxis bewährte Leitfäden für Zwischenfälle sehr wichtig für die Abwehr von Angriffen in Rundfunkunternehmen."

Im Vorfeld des Cyber Security Forum wird die IBC am 20. Juli um 16 Uhr GMT ein Webinar mit dem Titel "Broadcast under attack: Protecting content and defending infrastructure" (dt. Bedrohungen für den Rundfunk: Schutz von Inhalten und Verteidigung der Infrastruktur) veranstalten. Dabei geht es um die weitere Zunahme schwerer Angriffe auf Rundfunk- und Medien-Player und den derzeitigen Zustand der Bedrohungslage. Außerdem wird beleuchtet, welche neuen Angriffsoberflächen es gibt und wie Rundfunkanstalten und Medienunternehmen mit der Cybersicherheit umgehen sollten. Die Referenten sind:

Brian Brackenborough, CISO Channel 4

Richard Welsh, CEO, Sundog Media Toolkit VP of Education SMPTE

Cameron Brown, Cyber Expert Legal Forensic

Zur Anmeldung am Webinar besuchen Sie bitte https://www.ibc.org/tech-advances/broadcast-under-attack-protecting-content-and-defending-infrastructure/2031.article

Das Cyber Security Forum, das auf der IBC stattfindet und von Akamai Technologies, Fortium Technologies und Microsoft gesponsert wird, bringt Chief Technology Officer, Chief Information Officer, Chief Information Security Officer und Chief Digital Officer aus dem Medien- und Rundfunkbereich zu einem ehrlichen Gespräch sowie offenen Podiumsdebatten und Networking-Sitzungen zusammen. Diese Teilnehmer erhalten zudem kostenlos einen Platinum Pass zur Konferenz und Ausstellung der IBC sowie einige weitere Leistungen wie:

Unterkunft in einem Viersternehotel in der Innenstadt von Amsterdam

Kostenlosen "Meet and Greet"-Flughafenservice bei Ankunft und Transfer zum Hotel oder RAI

Exklusiven Getränkeempfang beim VIP-Networking

Privaten Ausstellungsrundgang

Interessierte Teilnehmer werden gebeten, ihr Interesse unter folgendem Link anzumelden: https://show.ibc.org/forms/ctech-series

