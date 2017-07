Das Partnerschaftsende mit Großhändler Costco kommt dem Kreditkartenanbieter American Express teuer zu stehen. Der Überschuss ist im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen. Trotzdem ist Vorstandschef Chenault zufrieden.

Das Ende einer Kreditkarten-Partnerschaft mit dem US-Großhändler Costco hat American Express im zweiten Quartal mit einem Gewinneinbruch bezahlt. Der Überschuss sank verglichen mit dem Vorjahreswert um ein Drittel auf 1,3 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro), wie der Visa-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York mitteilte.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...