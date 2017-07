Kontinuierliches Wachstum durch Netzinfrastruktur und mobile

Endgeräte



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /

000063.SZ), bedeutender internationaler Anbieter von

Telekommunikation und Unternehmens- sowie Verbraucherlösungen für

mobiles Internet, veröffentlicht Wachstumsbericht: 29,9 % Reingewinn

in der ersten Jahreshälfte als Folge steigender Geschäftszahlen in

den Bereichen Netzinfrastruktur und mobile Endgeräte.



Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn des gelisteten

Unternehmens in der ersten Jahreshälfte betrug 2,294 Milliarden RMB -

eine Zahl, die auf dem vorläufigen und heute durch das Unternehmen

veröffentlichten Finanzbericht beruht. Der Ertrag in der ersten

Jahreshälfte stieg auf 54,011 Milliarden RMB im Vergleich zum Vorjahr

um 13,1 % an. Grund dafür ist ein Wachstum im operativen Geschäft

(drahtlose und leitungsgebundene Netzwerke sowie Trägernetzwerke und

Mobiltelefone) mit verbesserter Bruttogewinnspanne.



Über ZTE



ZTE ist Anbieter von führenden Telekommunikationssystemen,

Mobilgeräten und Technologielösungen für Verbraucher, Betreiber,

Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Als Teil der

Unternehmensstrategie möchte ZTE Kunden End-to-End-Innovationen und

auf diese Weise Exzellenz und Mehrwert bieten, um so den

Telekommunikations- und Informationstechnologie-Sektor

ineinanderfließen zu lassen. Als an den Börsen von Hong Kong und

Shenzhen gelistetes Unternehmen (H-Share-Aktiencode: 0763.HK /

A-Share-Aktiencode: 000063.SZ) verkauft ZTE Produkte und

Dienstleistungen an über 500 Betreiber in über 160 Länder. ZTE

investiert 10 Prozent des jährlichen Ertrags in Forschung und

Entwicklung, ist führend in internationalen Normengremien aktiv,

übernimmt soziale Verantwortung im Unternehmen und ist Mitglied im UN

Global Compact. Weitere Informationen unter www.systechone.com.



Pressekontakte:

Margrete Ma Mark Lee

ZTE Corporation Cohn & Wolfe

Tel.: +86 755 26775207 Tel.: +852 36651008

E-Mail: ma.gaili@zte.com.cn E-Mail: mark.lee@cohnwolfe.com



Originaltext: ZTE Deutschland GmbH

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060628

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100060628.rss2