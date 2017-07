FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:45 CH: Givaudan Halbjahreszahlen 06:45 CH: ABB Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 CH: Panalpina Q2-Zahlen 07:00 D: ADVA Optical Q2-Zahlen 07:00 D: SAP Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 D: Hella Jahreszahlen 07:00 D: Software Q2-Zahlen 07:30 D: Zooplus Umsatz 1. Halbjahr 07:30 D: Krones Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:30 DK: Danske Bank Halbjahreszahlen 08:00 D: Erzeugerpreise 06/17 08:00 GB: Easyjet Q3-Zahlen (8.30 h Call) 08:00 GB: Unilever Halbjahreszahlen 08:00 GB: Anglo American Q2 Production Report 08:15 D: Amadeus Fire Q2-Zahlen 09:00 E: Iberdrola Halbjahreszahlen 09:00 FIN: Fortum Halbjahreszahlen 10:00 D: Südzucker Hauptversammlung, Mannheim 10:00 EU: Leistungsbilanz 05/17 11:00 EU: Öffentliches Defizit Q1/17 11:00 D: Verband der Chemischen Industrie Halbjahres-Pk, Frankfurt 12:00 USA: Danaher Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q2-Zahlen 13:45 USA: Abbott Laboratories Q2-Zahlen 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 07/17 16:00 USA: Frühindikatoren 06/17 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 07/17 20:05 USA: Visa Q3-Zahlen 22:09 USA: Microsoft Q4-Zahlen 22:15 USA: Ebay Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 07/17 D: Schaeffler Capital Markets Day CH: Actelion Halbjahreszahlen F: Valeo Halbjahreszahlen F: Remy Cointreau Q1 Umsatz J: BoJ Zinsentscheid S: Nordea Q2-Zahlen S: Volvo Cars Halbjahreszahlen S: Telia Company AB Halbjahreszahlen SONSTIGE TERMINE D: Sondersitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn zu Programm für die Güterbahn DB Cargo und zur Besetzung der beiden vakanten Vorstandsposten Digitalisierung/Technik sowie Güterverkehr/Logistik 09:30 D: Berufungsverhandlung im VW-Abgas-Skandal auf Rückabwicklung eines Autokaufs 09:30 LU: Schlussanträge im EuGH-Verfahren um "Champagner Sorbet" von Aldi 09:30 LU: Urteil des EU-Gerichts zu Sanktionen gegen Zentralafrikas Diamantenverkauf in Europa 10:30 D: Jahres-Pk des Forum Fairer Handel u.a. mit Vorstellung der Branchenzahlen für das Geschäftsjahr 2016 10:30 D: Vorstellung des Huawei Sonnenwagens mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks RU: Fortsetzung der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse MAKS in Russland (bis 23.07.2017).

