Q2 2017 Umsatz: EUR 144,2 Millionen (Steigerung um 1,7% gegenüber Q1 2017)

Q2 2017 Proforma Betriebsergebnis: EUR 9,2 Millionen (6,4% vom Umsatz)

Ausblick Q3 2017 (ohne Berücksichtigung potentieller Akquisitionen): Umsatzerlöse EUR 120-130 Millionen; Proforma Betriebsergebnis 2%-5% vom Umsatz

München, Deutschland. 20. Juli 2017. ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN 510300) hat die Geschäftsergebnisse nach International Financial Reporting Standards (IFRS) für das am 30. Juni abgelaufene Q2 2017 bekannt gegeben.

IFRS Ergebnisse für Q2 2017

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zu Q1 2017 von EUR 141,8 Millionen auf EUR 144,2 Millionen. Dieser Umsatz entspricht einem Rückgang von 8,3% im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres (Q2 2016: EUR 157,2 Millionen) und liegt innerhalb der am 27. April 2017 veröffentlichten Prognosebandbreite.

Das Proforma Betriebsergebnis lag in Q2 2017 bei EUR 9,2 Millionen bzw. 6,4% vom Umsatz und damit über dem in Q1 2017 erreichten Ergebnis von EUR 6,6 Millionen bzw. 4,7% vom Umsatz. Das Ergebnis entspricht einem Zuwachs von EUR 5,0 Millionen im Vergleich zum Vorjahr (Q2 2016: EUR 4,2 Millionen) und liegt ebenfalls innerhalb der Prognosebandbreite. Das Betriebsergebnis lag bei EUR 8,1 Millionen (Q2 2016: EUR 3,1 Millionen), die liquiden Mittel bei EUR 80,8 Millionen. Die Nettoliquidität betrug EUR 30,8 Millionen, das Nettoumlaufvermögen EUR 100,3 Millionen.

"Unsere Branche erlebt aufregende und turbulente Zeiten", sagte Brian Protiva, CEO von ADVA Optical Networking. "Wir leben in einer Zeit der extremen Gegensätze. Auf der einen Seite haben wir Cloud und Mobilität als die großen Wachstumstreiber, die kontinuierlich die Nachfrage nach Bandbreite in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite herrschen in unserer Branche weiterhin harte Preiskämpfe und ein Wettbewerb, der eine weitere Konsolidierung notwendig macht. Wir haben ein Angebot platziert, MRV Communications zu erwerben. Durch diese Übernahme erweitern wir unsere Kundenbasis, bauen unsere Marktführerschaft bei Ethernet-Zugangslösungen aus und erweitern unser Portfolio im Bereich paketoptimierter optischer Übertragungstechnik. Das vergrößerte Produktportfolio wird durch unsere optimierten, operativen Prozesse unterstützt. Damit bieten wir unseren Kunden Reaktionszeiten, die in der Branche unerreicht sind. Unsere hervorragenden Entwicklungsteams, die Agilität unseres Unternehmens und unsere Kundenorientierung bilden ein solides Fundament für weiteres Wachstum und Profitabilität."

Weitere Eckdaten*

(Mio. EUR) Q2

2017 Q2

2016 Verän-

derung Q1

2017 Verän-

derung Umsatzerlöse 144,2 157,2 -8,3% 141,8 1,7% Proforma Bruttoergebnis 46,7 43,0 8,6% 46,1 1,2% in % vom Umsatz 32,4% 27,3% 5,1pp 32,5% -0,1pp Proforma Betriebsergebnis 9,2 4,2 118,2% 6,6 38,4% in % vom Umsatz 6,4% 2,7% 3,7pp 4,7% 1,7pp Betriebsergebnis 8,1 3,1 162,7% 5,5 47,1% Konzernüberschuss 4,5 9,8 -53,9% 6,2 -26,9% (Mio. EUR) 30. Juni

2017 30. Juni

2016 Verän-

derung 31. März

2017 Verän-

derung Liquide Mittel 80,8 82,5 -2,1% 69,7 15,9% Nettoliquidität 30,8 20,0 53,6% 15,0 104,8%

*Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen

"Unsere Umsätze entwickeln sich derzeit uneinheitlich", kommentierte Uli Dopfer, CFO von ADVA Optical Networking. "Mit der FSP 3000 CloudConnect gewinnen wir auf der einen Seite Neukunden aus unterschiedlichen Regionen und Kundensegmenten. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage von einem unserer Top-Kunden aus dem ICP Segment weiterhin schwach, und wir konnten die FSP 3000 CloudConnect dort noch nicht platzieren. Damit trübt sich der Umsatzausblick für das verbleibende Geschäftsjahr, und wir werden es nur durch eine frühe und schnelle Integration von MRV Communication schaffen, die Umsätze auf dem Vorjahresniveau zu stabilisieren. Aufgrund der abgeschwächten Umsatzentwicklung und der erwarteten Übernahme von MRV Communications werden wir unsere Kostenstrukturen überarbeiten und Einsparungen bei den operativen Kosten vornehmen."

Ausblick für Q3 2017

ADVA Optical Networking (ohne Berücksichtigung potentieller Akquisitionen) rechnet in Q3 2017 mit Umsatzerlösen zwischen EUR 120 Millionen und EUR 130 Millionen sowie einem Proforma Betriebsergebnis zwischen 2% und 5% vom Umsatz. ADVA Optical Networking analysiert quartalsweise die Werthaltigkeit seiner immateriellen Vermögenswerte inklusive der aktivierten Entwicklungsprojekte auf Basis der erwarteten Geschäftsentwicklung. Bei ungünstigen Geschäftsaussichten könnten diese Überprüfungen in Q3 2017 und in den Folgequartalen zu nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen führen, die in dieser Prognose nicht enthalten sind. Das Unternehmen wird seine Geschäftsergebnisse für Q3 2017 am 26. Oktober 2017 bekannt geben.

Telefonkonferenz

In Verbindung mit der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für Q2 2017 wird ADVA Optical Networking am 20. Juli 2017 um 15:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren abhalten. An dieser Telefonkonferenz werden Brian Protiva, Vorstandsvorsitzender, und Ulrich Dopfer, Finanzvorstand, teilnehmen. Interessenten können sich unter +49 69 22 22 29 043 oder +1 855 402 77 66, Pin-Code 807 469 45# einwählen. Die entsprechende Präsentation finden Sie auf der Website von ADVA Optical Networking unter: www.advaoptical.com/de-DE/about-us/investor-relations/financial-results/conference-calls.aspx (http://www.advaoptical.com/de-DE/about-us/investor-relations/financial-results/conference-calls.aspx) .

Der vollständige sechs-Monatsbericht 2017 (Januar - Juni) steht auf unserer Website unter www.advaoptical.com/de-DE/about-us/investor-relations/financial-results/financial-statements.aspx (http://www.advaoptical.com/de-DE/about-us/investor-relations/financial-results/financial-statements.aspx) als PDF zur Verfügung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Wirtschaftliche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen in diesem Dokument beziehen sich auf zukünftige Tatsachen. Solche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen unterstehen Risiken, die nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs von ADVA Optical Networking stehen. ADVA Optical Networking ist demzufolge nicht in der Lage, in irgendeiner Form eine Haftung für die Richtigkeit von wirtschaftlichen Prognosen und in die Zukunft gerichteten Aussagen oder deren Auswirkung auf die finanzielle Situation von ADVA Optical Networking oder des Marktes für die Aktien von ADVA Optical Networking zu übernehmen.

Zweck der Proforma Finanzinformation

ADVA Optical Networking stellt den Proforma Konzernabschluss in dieser Pressemitteilung lediglich als zusätzliche Finanzinformation zur Verfügung, um Investoren und Finanzinstitutionen einen sinnvollen Vergleich der Geschäftsergebnisse von einem Ergebniszeitraum zum anderen zu ermöglichen. ADVA Optical Networking ist der Ansicht, dass dieser Proforma Konzernabschluss hilfreich ist, da er keine "nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen aus den Aktienoptionsprogrammen", "Firmenwertabschreibungen" und "Abschreibungen für immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenserwerben" enthält, die nicht für das operative Ergebnis von ADVA Optical Networking im angegebenen Zeitraum relevant sind. Diese Proforma Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufgestellt und sollten nicht als Ersatz für historische Informationen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit IFRS angegeben sind.

Über ADVA Optical Networking

Bei ADVA Optical Networking schaffen wir neue Alternativen für künftige Kommunikationsnetze, neue Ideen für eine vernetzte Welt. Unsere intelligenten Telekommunikationslösungen umfassen Hardware-Systeme, Software und Dienstleistungen, die von mehreren hundert Netzbetreibern und Tausenden Unternehmen eingesetzt werden. Seit zwanzig Jahren helfen wir unseren Kunden mit innovativer Übertragungstechnik, ihre Netze wettbewerbsfähiger zu machen und damit erfolgreicher zu sein. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Als ihr zuverlässiger Partner sind wir stets bereit, ihre Erwartungen zu übertreffen. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com).

Herausgegeben von:

ADVA Optical Networking SE, München

www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com)

Für Presse:

Gareth Spence

t +44 1904 699 358

public-relations(at)advaoptical.com (mailto:public-relations(at)advaoptical.com)

Für Investoren:

Stephan Rettenberger

t +49 89 890 665 854

investor-relations(at)advaoptical.com (mailto:investor-relations@advaoptical.com)