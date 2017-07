The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1635996603 RKI OVERS.FIN. 17/UND. BD01 BON USD N

CA XFRA XS1647645081 HEMA BONDCO II 17/23 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1650147660 PKO BANK POLSKI 17/21 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1650589259 SWEDEN,KINGDOM 17/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1650590349 STEINHOFF EUR. 17/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1651071521 THERMO FISH.SCI.17/19 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1651071877 THERMO FISH.SCI. 17/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1651071950 THERMO FISH.SCI. 17/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1651072099 THERMO FISH.SCI. 17/37 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1651205152 WELLS FARGO 17/22 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1651444140 EUROF.SCIENTIF. 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1651453729 NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR BD02 BON EUR N

CA C2Z1 XFRA CA16308A1021 CHEETAH CANYON RES EQ00 EQU EUR N

CA S26A XFRA DE000A2E4L42 PYROLYX AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA VG81 XFRA DE000A2E4S78 VARENGOLD BANK AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA JST XFRA DE000JST4000 JOST WERKE AG INH. O.N. EQ00 EQU EUR Y