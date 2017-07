SNP AG treibt Internationalisierung voran und übernimmt südamerikanische ADEPCON-Gruppe

DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme SNP AG treibt Internationalisierung voran und übernimmt südamerikanische ADEPCON-Gruppe 20.07.2017 / 07:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SNP | Corporate News

SNP AG treibt Internationalisierung voran und übernimmt südamerikanische ADEPCON-Gruppe

Heidelberg, 20. Juli 2017 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705) übernimmt mit Wirkung zum 1. August 2017 60% der Geschäftsanteile an der südamerikanischen ADEPCON-Gruppe. Die restlichen 40% der Geschäftsanteile werden in den kommenden Jahren erworben. Die ADEPCON-Gruppe besteht aus drei Landesgesellschaften in Argentinien, Chile und Kolumbien mit jeweiligen Sitzen in Buenos Aires, Santiago de Chile sowie Bogotá. Mit der Übernahme treibt die SNP AG ihre Internationalisierungsstrategie in wichtige internationale Märkte gezielt voran und gewinnt neue Kunden für die softwaregestützte Transformation mit SNP-Produkten und Services hinzu. Der Übernahme in Südamerika waren Akquisitionen in den USA, in China und Südostasien sowie UK und zuletzt in Polen vorangegangen. Für die Akquisition wird die SNP AG auf vorhandene liquide Mittel zurückgreifen und beabsichtigt zudem eigene Aktien zur Finanzierung zu nutzen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die ADEPCON-Gruppe verfügt über eine rund 20jährigen Unternehmenshistorie, die Hauptkunden kommen überwiegend aus dem lateinamerikanischen und europäischen Raum, darunter vor allem Versicherungen, privat organisierte Sozialkassen, Handels- und Pharmaunternehmen sowie Medien-, Produktions- und Versorgungsunternehmen. Die ADEPCON-Gruppe beschäftigt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 200 SAP- und IT-Berater. Die derzeitige Geschäftsführung von ADEPCON wird weiterhin für den lokalen Betrieb verantwortlich sein und die Kontinuität der langfristigen Serviceverpflichtung des Unternehmens für seine Kunden sicherstellen.

"Die ADEPCON-Gruppe arbeitet profitabel, ist eng verbunden mit SAP und hat sich schwerpunktmäßig auf Projekte mit sehr großen Datenvolumina fokussiert. Dadurch ergeben sich weitreichende Synergiepotentiale für das SNP-Portfolio: Je größer und komplexer die Daten in einem Transformationsprojekt sind, desto stärker kommen die Vorteile unseres software-gestützten Transformationsansatzes zur Geltung. Nach Asien und Nordamerika bauen wir unsere weltweite Präsenz jetzt auch in Südamerika nachhaltig aus", so Dr. Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender der SNP AG.

Die ADEPCON-Gruppe hat in den vergangenen Jahren ein robustes Umsatzwachstum erzielt und im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von rund 20 Millionen US-Dollar erreicht. In den vergangenen Jahren weist ADP eine stabile durchschnittliche operative Ergebnismargenentwicklung (EBIT) in Höhe von rund 9% aus.

Zur ADEPCON-Gruppe gehören im Einzelnen die ADP Consultores S.R.L., Buenos Aires, Argentinien, die ADP Consultores Limitada mit Sitz in Santiago de Chile, Chile, sowie deren kolumbianische Tochtergesellschaft ADP Consultores S.A.S. mit Sitz in Bogotá.

Über SNP

SNP unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und die Chancen des digitalen Wandels mit einer veränderungsfreudigen IT erfolgreich zu nutzen. Software und Services der SNP machen es möglich, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen auch in globalen Geschäftsanwendungen schnell und effizient umzusetzen.

Mit CrystalBridge und Transformation Backbone with SAP LT stellt SNP die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachhält. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert.

Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1.250 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 Fax: +49 6221 6425-470 E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

http://www.snp-ag.com/de/Investor-Relations/

Weitere Informationen unter www.snp-ag.com

20.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner AG

Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470

E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

Internet: www.snp-ag.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

594181 20.07.2017

ISIN DE0007203705

AXC0038 2017-07-20/07:44