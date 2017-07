FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Hella KGaA Hueck & Co hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr per Ende Mai um 3,7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro gesteigert. Insbesondere in der zweiten Geschäftsjahreshälfte habe sich das Umsatzwachstum durch zahlreiche neue Produktionsanläufe wie erwartet stark beschleunigt, sagte Hella-Chef Rolf Breidenbach. Dank dessen sei das bereinigte operative Ergebnis um 12 Prozent auf rund 534 Millionen Euro gestiegen. Damit kletterte die bereinigte EBIT-Marge um 0,6 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent.

Unter Berücksichtigung von Sondereffekten stieg das operative Ergebnis um 20,8 Prozent auf rund 507 Millionen Euro. Weitere Details nannte Hella nicht. Die vollständigen Geschäftsergebnisse sollen im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 10. August 2017 in Düsseldorf veröffentlicht werden.

