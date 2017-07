Sieht gut aus: Fundamental mit interessanten Nachrichten und charttechnisch im Aufwärtstrend. Mit einem Mini Future Long lässt sich dabei auf weitere Sicht mit einer Trend-Chance von 100 Prozent überproportional von einer steigenden Talanx-Aktie profitieren. Im Update: Bayer, Allianz.

Talanx ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche und eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hannover ist bereits in rund 150 Ländern aktiv. Die Talanx-Gruppe arbeitet als ein Mehrmarkenanbieter mit Schwerpunkt in der Business-to-Business-Versicherung. Mit der Übernahme von zwei Generali-Gesellschaften für rund 30 Millionen Euro tritt der Konzern in den Versicherungsmarkt Kolumbiens ein und baut seine fokussierte Präsenz in der strategischen Zielregion in Lateinamerika aus. Darüber informierte Talanx am Mittwoch in einer Presseinformation. Mit einer jungen Bevölkerung und zunehmender Mittelschicht sei das Land insbesondere für die Privat- und Firmenversicherung ein interessanter Wachstumsmarkt. Im Chart zeigt sich seit August letzten Jahres ein Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 33,20 und 37,70 Euro beschrieben werden kann. Darunter befindet sich zudem die derzeit schnell steigende 200-Tage-Linie bei aktuell 32,02 Euro. Anfang Mai erreichte die Aktie im Trendkanal ein Hoch bei 35,50 Euro, tendierte aber zurück zur Unterseite und verfolgte diese nach einer Seitwärtsphase an der Unterstützung bei 32,50 Euro weiter. Falls die Aktie kurzfristig den Trend einmal nach ...

