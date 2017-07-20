BARCLAYS HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT)HSBC HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 30 (25) EUR - 'BUY' JPMORGAN STARTET METRO WHOLESALE & FOOD MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 19 EURLAMPE HEBT BASF AUF 'KAUFEN' (HALTEN) LAMPE SENKT DÜRR AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 107 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 147 (131) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 144 (138) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 60 (69) SEK - 'BUY'S&P GLOBAL HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 8000 (7500) PENCE - 'HOLD' UBS HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 78 (76) CHF - 'NEUTRAL' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG...Den vollständigen Artikel lesen ...