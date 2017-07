Der Lkw-Zulieferer Jost-Werke hat den Sprung an die Börse geschafft. Vor knapp zwei Jahren hatte der bisherige Mehrheitseigentümer den Versuch noch abgebrochen. Der Börsengang ist bis zu 231 Millionen Euro schwer.

Der Lkw-Zulieferer Jost-Werke hat im zweiten Anlauf den Sprung an die Börse geschafft. Das Unternehmen aus Neu-Isenburg bei Frankfurt teilte 8,57 Millionen Aktien zu je 27 Euro zu, wie Jost am Mittwochabend mitteilte. Der Preis liegt in der unteren Hälfte der Spanne, die von 25 bis 31 Euro reichte. Der Börsengang ist damit bis zu 231 Millionen Euro schwer.

Jost-Chef Lars Brorsen will am Donnerstag das Debüt des Herstellers von Anhänger-Sattelkupplungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...