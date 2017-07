IRW-PRESS: Castle Silver Resources Inc.: Castle Silver: Unterirdische Mischprobe von CSR liefert hochgradige Kobalt- und Goldwerte; Phase-I-Bohrungen erweitert

Unterirdische Mischprobe von CSR liefert hochgradige Kobalt- und Goldwerte; Phase-I-Bohrungen erweitert

19. Juli 2017 - Castle Silver Resources Inc. (TSX.V: CSR, OTC: TAKRF, FRANKFURT: 4T9B) (CSR oder das Unternehmen) freut sich, ein Explorations- und Unternehmensupdate bereitzustellen, während das Unternehmen nun seine Bohraktivitäten im zu 100 Prozent (%) unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Castle im aussichtsreichen Kobalt-Silber-Bergbaulager in Nord-Ontario intensiviert.

Wichtigste Ergebnisse:

- Eine 82 Kilogramm schwere Probe des Erzgangmaterials auf der ersten Ebene der Mine Castle unweit von Gowganda, die auf -10 Mesh zerkleinert, vermischt und analysiert wurde, lieferte 1,48 % Kobalt, 5,7 g/t Gold und 46,3 g/t Ag (Nickelergebnisse stehen aus) und stellte den Vorteil von CSR durch den unterirdischen Zugriff unter Beweis; - Phase-I-Bohrungen im Konzessionsgebiet Castle - aktuell im Gange - wurden auf 2.000 Meter erweitert; - Erstes Arbeitsprogramm im Konzessionsgebiet Beaver unweit der Ortschaft Cobalt eingeleitet.

Frank J. Basa, President und CEO von CSR, sagte dazu: Die hohen Kobalt- und Goldwerte der unterirdischen Großprobe haben uns in unserer anfänglichen Annahme bestärkt, dass diese ehemalige Produktionsstätte viel mehr zu bieten hat als nur Silber. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, womit die Goldmineralisierung in Verbindung steht. Unsere Crew hat eine weitere umfangreiche Probe aus demselben Gebiet entnommen, die von einem anderen Labor untersucht werden soll, um diese beeindruckenden Goldgehalte zu bestätigen.

Das Unternehmen weist die Anleger in Bezug auf die oben angeführten unterirdischen Analyseergebnisse darauf hin, dass es sich dabei um Stichproben handelt, die nicht als repräsentativ für die unterirdische Mineralisierung bzw. die Mineralisierung in anderen Bereichen des Konzessionsgebiets angesehen werden sollten. Der Goldgehalt der vom Unternehmen im letzten Monat gemeldeten Splitterproben (siehe CSR-Pressemeldung vom 12. Juni) wurde nicht ermittelt; sie werden nun auf ihren möglichen Goldgehalt untersucht.

Aktueller Stand der Exploration

Die oberirdischen Phase-I-Bohrungen im Konzessionsgebiet Castle, die vor etwa 10 Tagen begannen, machen sehr gute Fortschritte und wurden von 1.500 auf 2.000 Meter erweitert. Insgesamt sollen etwa 20 Bohrlöcher absolviert werden. Im Rahmen der Bohrungen werden unter anderem unerschlossene Gebiete unterhalb der ersten und zweiten Ebenen untersucht.

Indes wurden im Konzessionsgebiet Beaver zahlreiche Proben an der Oberfläche entnommen. Dort begann vor Kurzem ein Arbeitsprogramm im Bereich der patentierten Claims. Das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Beaver umfasst ebenfalls eine ehemalige hochgradige Silberproduktionsstätte mit unerschlossenem Kobaltpotenzial.

CSR schließt Privatplatzierung in Höhe von 882.500 $ ab

Wie das Unternehmen am 14. Juli berichtete, hat das Unternehmen seine Bilanz durch den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 882.500 $ (20 Cents pro Einheit), an der strategische Investoren teilnahmen, gestärkt. Seit März hat CSR Barmittel in Höhe von nahezu 2,6 Millionen $ eingenommen, wodurch dem Unternehmen ausreichende finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, um seine Schlüsselstrategien im Hinblick auf seine Konzessionsgebiete und die Batteriebranche durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Re-2OX-Verfahren voranzutreiben.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Eine 82 Kilogramm schwere Erzgangmaterialprobe, die vor Kurzem auf der ersten Ebene der Mine Castle entnommen wurde, wurde von SGS Laboratories in Lakefield (Ontario) auf -10 Mesh zerkleinert und vermischt. Eine repräsentative Probe aus diesem Gemisch wurde anhand einer Bleifusionsbrandprobe auf ihren Silber- und Goldgehalt untersucht. Der Gehalt anderer Metalle wird mit dem ICP-Verfahren nach einem Aufschluss mit mehreren Säuren ermittelt.

CSR stützt sich auf die internen unabhängigen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollmaßnahmen von SGS, die die Bekanntmachung der bereitgestellten Ergebnisse ermöglichen.

Qualifizierte Person

Claude Duplessis, P.Eng., von Goldminds Geoservices Inc., einem Geologie-, Umwelt- und Bergbauberatungsunternehmen, ist eine unabhängige qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Castle Silver Resources Inc.

Castle Silver Resources Inc. (vormals Takara Resources Inc.) ist ein an der TSX Venture notiertes Junior-Rohstoffunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung ehemaliger Silber- und Kobaltminen im Norden Ontarios spezialisiert hat. Zu diesen Konzessionen zählen auch die Mine Castle Silver unweit von Gowganda sowie die Minen Beaver und Violet in der Nähe von Cobalt. Weitere Informationen zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens finden Sie auf der Webseite www.CastleSilverResources.com.

Frank J. Basa Frank J. Basa P. Eng. President und Chief Executive Officer Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frank J. Basa, P. Eng., President und CEO (Tel. 1-819-797-4144) oder Wayne Cheveldayoff, Investor Relations, waynecheveldayoff@gmail.com, Tel. 416-710-2410

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

