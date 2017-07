Bangalore und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Mindtree (http://www.mindtree.com), ein globaler Dienstleister im

Bereich digitaler Wandel und Technologie, gab heute die seitens des

Vorstands freigegebenen Konzernergebnisse des am 30. Juni 2017

beendeten ersten Quartals bekannt.



"Unser kontinuierliches Wachstum setzt sich fort mit gut gefüllten

Auftragsbüchern und millionenschweren, mehrjährigen

Vertragsabschlüssen", sagte Rostow Ravanan, CEO & Geschäftsführer von

Mindtree. "Unsere Führerschaft im digitalen Sektor verschafft

Mindtree einer ausgezeichnete Wettbewerbsposition, um große Aufträge

an Land zu ziehen, die maßgeblich zum Geschäftswachstum unserer

Kunden beitragen. Die Anerkennung durch führende Branchenanalysten

und Geschäftsabschlüsse unterstreichen unsere starke Aufstellung, um

unsere Kunden bei der operativen Geschäftstransformation zu

unterstützen."



Bedeutende finanzielle Eckdaten:



Für das am 30. Juni 2017 beendete Quartal



- Angaben in USD: - Umsatz 200,1 Millionen $ (Wachstum von 2,3 %

im

Quartalsvergleich

bzw. von 0,6 % im Jahresvergleich, Wachstum in konstanter Währung

1,2 % gegenüber dem vorherigen Quartal)

- Nettogewinn 18,9 Millionen $ (Wachstum von 30,8 % im

Quartalsvergleich bzw. von 2 % im Jahresvergleich)

- Angaben in Rupien: - Umsatz 12.895 Millionen INR (Rückgang von 2,2

% im

Quartalsvergleich bzw. von 2,9 % im Jahresvergleich)

- Nettogewinn 1.217 Millionen INR (Wachstum von 25,2 % im

Quartalsvergleich bzw. Rückgang von 1,5 % im Jahresvergleich)



Weitere Eckdaten:



- Kunden: - 336 aktive Kunden zum 30. Juni 2017 -

5-Million-$-Kunden stiegen um 3 (insgesamt 33) -

1-Million-$-Kunden stiegen um 2 (insgesamt 113)

- Belegschaft: - 16.561 Mindtree Minds zum 30. Juni 2017 -

Abwanderungsquote der vergangenen 12 Monate liegt bei 14 %

- Neue Langzeitverträge im Wert von mehreren Millionen Dollar mit

führenden Kunden aus aller Welt: - Aufbau einer Komplettlösung für

die digitale Transformation für einen führenden Outsourcing- und

Technologiedienstleister in der Reisebranche - Bereitstellung von

plattformübergreifenden Managed Services für ein führendes

Halbleiterunternehmen - Implementierung von Duck Creek-Produkten

für Richtlinien-, Abrechnungs- und Schadensfallsystem für eine

große Sach- und Unfallversicherung



Informationen zu Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein Dienstleister für digitalen

Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und

unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen.

Unter dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen,

kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen

entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig

hilft unsere tiefe Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur

und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu

verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz

abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das

Umsatzwachstum beschleunigen möchten -- wir sind dafür der richtige

Partner.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



Safe-Harbour-Erklärung



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unserer

künftigen Wachstumsperspektiven sind vorausschauende Aussagen und

unterliegen daher zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu

führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem

Umfang von den in vorausschauenden Aussagen vorweggenommenen

Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur

Aktualisierung der mitunter von uns selbst bzw. in unserem Namen

getätigten vorausschauenden Aussagen.



Besuchen Sie uns auf http://www.mindtree.com.



