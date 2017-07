Diese Ranking-Änderungen hat die Statistikdatenbank des BSN ausgespuckt. Gestoppte bzw. gedrehte Serien: GFT Technologies +0,17% auf 14,9, davor 9 Tage im Minus (-20,56% Verlust von 18,73 auf 14,88), CA Immo -0,05% auf 21,75, davor 6 Tage im Plus (2,09% Zuwachs von 21,32 auf 21,76), SBO -0,65% auf 62,7, davor 5 Tage im Plus (8,64% Zuwachs von 58,09 auf 63,11), CTS Eventim -0,05% auf 39,67, davor 5 Tage im Plus (3,48% Zuwachs von 38,35 auf 39,69), Mologen -0,16% auf 3,71, davor 4 Tage im Plus (5,57% Zuwachs von 3,52 auf 3,72), GlaxoSmithKline +0,66% auf 1610,5, davor 4 Tage im Minus (-1,72% Verlust von 1628 auf 1600), SAP +1,67% auf 91,33, davor 4 Tage im Minus (-1,91% Verlust von 91,58 auf 89,83), EUR/USD Spot -0,33% auf 1,152, davor 3 Tage im Plus (1,32% Zuwachs von 1,14 auf...

