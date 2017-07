FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Tag der EZB-Sitzung mit einem kleinen Plus in den Handel gestartet. Marktteilnehmer gehen von einem ruhigen Handel vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank aus, wobei es noch zu kleineren Eindeckungen kommen könnte. Spannend wird es bereits um 13.45 Uhr, wenn die EZB ihre unveränderten Leitzinsen bekannt geben dürfte. Hier schauen die Anleihestrategen der DZ Bank auf die Presseerklärung der Notenbank. Derzeit scheinen die Erwartungen 50:50 auszufallen, ob die Notenbank die Möglichkeit einer Erhöhung des Kaufprogramms streichen wird. Diese Information dürfte wohl parallel zur Zinsentscheidung bekannt gegeben werden. Damit würde sich die Notenbank nach Einschätzung der Anleihestrategen unnötig geldpolitischen Spielraum nehmen. Sollte die Formulierung fallen, wäre dies ein recht bearisher Impuls.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 2 Ticks auf 161,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,85 Prozent und das -tief bei 161,77 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 10.550 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 2 Ticks auf 131,73 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2017 02:47 ET (06:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.