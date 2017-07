Zürich (awp) - Die Aktien der Uhrenkonzerne Swatch und Richemont zählen am Donnerstagvormittag in einem insgesamt fester tendierenden Gesamtmarkt zu den Gewinnern des Blue Chip-Segments. Die weitere Erholung der Uhrenexporte im Juni spreche für weitere Kursanstiege, so die Analysten der ZKB. Konkret stieg das Exportvolumen ...

