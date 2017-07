Den negativen Ausreißer nach unten liefert heute Adva Optical. Die Zahlen kommen rd. 7 % unter den Konsensschätzungen beim operativen Gewinn und rd. 3 % beim Umsatz. Eine konkrete Prognose per 2017 bleibt man schuldig und kündigt mögliche Abschreibungen für das dritte Quartal an sowie Probleme bei der Durchsetzung der neuen Cloud-Angebote. Das hinterlässt den Eindruck einer Dauerbaustelle. Die Übernahme von MRV Communications sorgt zugleich ebenfalls für Unsicherheit, sollte sich aber mittelfristig auszahlen, da die Marktführerschaft bei Ethernet-Zugangslösungen ausgebaut wird. Die Reaktionszeiten, welche den Kunden so geboten werden, sind in der Branche unerreicht. Wo liegt der Boden? Vermutlich zwischen 7 und7,50 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info