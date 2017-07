Berlin (ots) - Lieferheld.de, eine der führenden deutschen Online-Bestellplattformen für Essen, bewirbt den Kinostart der Marvel-Verfilmung SPIDER-MAN[TM]: HOMECOMING in Kooperation mit Sony Pictures Releasing GmbH und überrascht das Publikum bei Filmvorführung in der UCI KINOWELT Colosseum in Berlin mit einer Essenslieferung der besonderen Art. Ob die Überraschung gelungen ist, sehen Sie hier: https://youtu.be/Sq35kIpyKL0



Der von Lieferheld exklusiv gebuchte Kinosaal der UCI KINOWELT Colosseum in Berlin ist gefüllt mit erwartungsvollen Gästen, die als ausgewählte Gewinner Tickets für SPIDER-MAN[TM]: HOMECOMING-Filmvorführung gewonnen haben. Zur Einstimmung auf den Blockbuster sehen die Zuschauer vor dem Start des Kinofilms das erste spannende Aufeinandertreffen von SPIDER-MAN[TM] und Lieferheld in einem eigens von Lieferheld gedrehten Videoclip. Unerwartet betritt danach Lieferheld höchstpersönlich den Kinosaal und überrascht gemeinsam mit zahlreichen Lieferanten das ahnungslose Publikum mit köstlichen Pizzen. Der gelungene PR-Stunt wird von einem Kamerateam vor Ort aufgenommen, um die begeisterten Reaktionen festzuhalten. Während das Publikum die kulinarische Überraschung genießt, wird der Netze-schwingende Superheld auf der Leinwand bestaunt.



Noch bis zum 30. Juli 2017 haben Teilnehmer des großen SPIDER-MAN[TM]: HOMECOMING-Gewinnspiels die Chance auf eine Vielzahl weiterer toller Gewinne, wie eine Reise in SPIDER-MANS[TM] Heimatstadt New York, Lieferheld- sowie Kinogutscheine für den Film und Hardware von Sony. Die Teilnahme ist für jeden möglich, der eine Lieferheld-Bestellung vornimmt. Die Gewinner werden per Los ermittelt und bis 8. August 2017 informiert. Weitere Informationen gibt es unter www.lieferheld.de/spider-man.



"Essen zum Film - sich gemütlich einen Film anschauen und dabei bequem Essen online bestellen - gehört für uns und unsere Kunden einfach zusammen. Wenn dann auch noch zwei Superhelden aufeinandertreffen, ist die Mischung perfekt. Wir freuen uns sehr, dass wir als einer der exklusiven Kooperationspartner nun auch erstmals einen gefüllten Kinosaal mit einer Pizza-Lieferung glücklich machen durften", so Dirk Brauner, Marketingleiter bei Lieferheld. "Und wie Fans wissen, hat Peter Parker aka Spider-Man selbst als Pizzalieferant gearbeitet", ergänzt Brauner.



Über Lieferheld



Die Bestellplattform Lieferheld.de bietet seinen Kunden die Möglichkeit, online und via App mühelos Essen bei ca. 10.000 Partnerrestaurants in Deutschland zu bestellen. Nach Eingabe der Lieferadresse wird dem Kunden eine Übersicht aller verfügbaren Restaurants in der Gegend für unterschiedliche kulinarische Kategorien, wie Sushi, Pizza oder Burger, angezeigt. Die Bestellung wird direkt an das Restaurant übermittelt, welches auch die Auslieferung übernimmt. Die Bezahlung erfolgt bar bei Lieferung oder bequem vorab per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Via Webseite und App können Kunden das Restaurant bewerten und somit anderen Nutzern eine wertvolle Entscheidungshilfe bieten. Im Jahr 2010 gegründet, ist Lieferheld seit 2011 Teil der Delivery Hero AG, einem global agierenden Netzwerk von beliebten Lieferservice-Plattformen. Weltweit werden rund 6000 Mitarbeiter in über 40 Ländern beschäftigt, davon ca. 1000 Personen im Firmensitz in Berlin Mitte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lieferheld.de



Über SPIDER-MAN[TM]: HOMECOMING



Nach seinem sensationellen Debüt in "The First Avenger: Civil War" muss sich der junge Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) in "SPIDER-MAN[TM]: HOMECOMING" erst mal mit seiner neuen Identität als Netze-schwingender Superheld anfreunden. Immer noch euphorisch von dem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Peter in seine Heimat zurück, wo er mit seiner Tante May (Marisa Tomei) und unter dem wachsamen Auge seines neuen Mentors Tony Stark (Robert Downey Jr.) lebt. Es fällt ihm jedoch nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden - vielmehr will er beweisen, dass er mehr ist als nur der sympathische Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber The Vulture (Michael Keaton) als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr. Regie: Jon Watts. Produzenten: Kevin Feige und Amy Pascal. Drehbuch: Jonathan Goldstein & John Francis Daley und Jon Watts & Christopher Ford und Chris McKenna & Erik Sommers. Screen Story von Jonathan Goldstein & John Francis Daley, Basierend auf dem Marvel-Comicbuch von Stan Lee und Steve Ditko.



