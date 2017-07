ADVA Optical hat heute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Analysten hatten sowohl bei Umsatz und Gewinn mehr erwartet. Die Reaktion an der Börse fällt drastisch aus. Die Aktie stürzt deutlich ab. Vor allem der Ausblick auf das dritte Quartal kommt nicht gut an. Brian Protiva, CEO von ADVA Optical, kann die Kritik nachvollziehen. "Wir haben auch das Ziel gehabt, stärkeres Wachstum im Jahr 2017 zu zeigen. Bisher haben wir das nicht zusammenbringen können. Aber wir arbeiten kräftig daran", so Protiva. ADVA habe weiter tolle Kunden und Produkte. Deswegen glaubt der CEO mittelfristig an eine positive Entwicklung. Dafür plant ADVA unter anderem auch die Übernahme des US-Konzerns MRV Communications.