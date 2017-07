Talanx ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche und eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hannover ist bereits in rund 150 Ländern aktiv. Die Talanx-Gruppe arbeitet als ein Mehrmarkenanbieter mit Schwerpunkt in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...