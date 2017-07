Die Krones AG (ISIN: DE0006335003) hat im weiten Quartal dieses Jahres seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,5 % auf 38,7 Mio. EUR gesteigert. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen konnte damit die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Vor Steuern legte das Ergebnis um 5,4 % auf 55 Mio. EUR zu und der Umsatz stieg um 11,1 % auf 875,8 Mio. EUR an. Das Wachstum der Erlöse verlor damit, wie bereits in Aussicht gestellt, nach dem starken ersten Quartal etwas an Dynamik.

