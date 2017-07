Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-20 / 09:49 +++ Pressemitteilung +++ zur sofortigen Veröffentlichung *German Startups Group als Lead Investor maßgeblich am InsurTech gonetto beteiligt, das heute startende erste deutsche Online-Vergleichsportal für Versicherungen ohne Provision* *Berlin, 20. Juli 2017 - *Die German Startups Group, aktivster privater Venture-Capital-Investor in Deutschland im Zeitraum seit 2012 (CB Insights 2015, PitchBook 2016) und Digitalagentur mit 140 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, ist als Lead Investor maßgeblich mit 19% an dem Startup gonetto beteiligt, das Kunden ab heute Versicherungen ohne Provisionen anbietet. Das InsurTech-Unternehmen gehört zu den für die Gesellschaft wesentlichen Beteiligungen. Neben der German Startups Group gehören der Finanzenverlag sowie verschiedene Business Angels zu den Investoren. gonetto ist der erste Onlineanbieter von ausschließlich provisionsfreien Tarifen im Versicherungswesen und bietet Kunden damit zum ersten Mal die Möglichkeit, nur für den eigentlichen Versicherungsschutz zu zahlen und selbst bei bestehenden Verträgen die versteckten Provisionen zu sparen, die einen hohen Anteil am Versicherungstarif ausmachen. Versicherer erheben üblicherweise bei allen Tarifen mit dem Versicherungsbeitrag auch Provisionen für den Vermittler oder das Vergleichsportal, über das der Vertrag abgeschlossen wird. Auch wenn der Vermittler nicht mehr bekannt ist oder die aktive Betreuung eingestellt wurde, sind die Provisionskosten weiter in jedem Jahresbeitrag enthalten und werden durch den Kunden unbemerkt mitbezahlt. Kunden können ab heute entweder auf dem gonetto-Portal direkt eine provisionsfreie Nettoversicherung abschließen und zahlen statt der versteckten Provision nur noch ein Honorar in Höhe von einem Euro pro Monat/je Vertrag an gonetto. Oder sie können ihre aktuellen Versicherungsverträge auf dem gonetto-Portal zur Betreuung übertragen und gonetto erstattet dem Kunden die Provision unter Abzug des gonetto-Honorars. Da die Vergütung für gonetto von der Art der Versicherung und der Höhe der Versicherungsprämie unabhängig ist, entfällt der Interessenkonflikt, der das Vertrauen im traditionellen Versicherungsgeschäft belastet. Das Konzept selbst wird von Wissenschaft und Verbraucherschutz gelobt: "Das Modell gonetto entspricht dem Wunsch jedes Verbraucherschützers und wird den Versicherungsmarkt revolutionieren. Mehr Transparenz geht nicht," so Marc Tüngler, Geschäftsführer des DSW - Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V. *Pressekontakt German Startups Group* Marcel Doeppes Tel: +49 30 6098890 80 Mail: ir@german-startups.com *German Startups Group - Wir lieben Startups!* Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Die Portfoliounternehmen der German Startups Group können zudem unter anderem bei Strategieentwicklung, im Hinblick auf Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten, M&A-Transaktionen oder dem Unternehmensverkauf einschließlich eines möglichen Börsengangs von der Expertise, der Erfahrung und dem Netzwerk des Teams der German Startups Group profitieren. Nach eigener Einschätzung stellt die German Startups Group den Startups im Rahmen des Anteilserwerbs damit sog. "Smart Money" zur Verfügung. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat, zu denen sie nach eigener Einschätzung aufgrund ihrer engen Beziehungen zu relevanten Akteuren der Startup-Szene frühen Zugang erhält. Der geografische Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Von den 41 Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 22 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen 90% des Werts aller 41 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus. Die acht Fokusbeteiligungen verkörpern 57% des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups. Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com [1]. *Über gonetto* gonetto ist das erste deutsche Online-Vergleichsportal für Versicherungen ohne Provision. Neben der Übertragung von Versicherungen zur Betreuung zeigt gonetto im direkten Vergleich Brutto- und Nettotarife. Provisionen werden offengelegt und erstattet. gonetto erhält ein verbraucherfreundliches Honorar in Höhe von einem Euro pro Monat/je Vertrag direkt und ausschließlich vom Kunden. Geschäftsführer und Gründer sind Michael Mebesius, Steffen Otte und Dieter Lendle. Mehr Informationen unter http://www.gonetto.d [2]e. Ende der Pressemitteilung KGaA
Tempelhofer Damm 2
12101 Berlin
Deutschland
Telefon: +49.30.6098890.80
Fax: +49.30.6098890.89
E-Mail: info@german-startups.com
Internet: www.german-startups.com
ISIN: DE000A1MMEV4
WKN: A1MMEV
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

