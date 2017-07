Aktie im Fokus - Klöckner & Co

Die Wertpapiere von Kloeckner & Co haben am 27. Januar ein Verlaufshoch bei 13,11 Euro erreicht. Seitdem trat die Aktie in eine Korrekturbewegung ein und markierte am 21. Juni 2017 ein Zwischentief von 8,89 Euro. Dieser Kursverlauf könnte nun helfen, die nächsten charttechnisch relevanten Widerstände und Unterstützungen zu ermitteln.

Die Bullen könnten Ziele auf der Oberseite bei 10,50 Euro, 11,00 Euro, 11,50 Euro und 12,12 Euro finden. Die Bären würden Ziele auf der Unterseite bei den Unterstützungen von 8,89 Euro, 7,90 Euro und 7,28 Euro ausmachen. Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs vergaben in ihrer letzten Studie ein Kursziel von 10,50 Euro. Dieses Kursziel liegt exakt bei Widerstand von 10,50 Euro.

flatex-select

Long: DE000MF1GJ92 Morgan Stanley Faktor 2 KCO

Short: DE000MF1HY76 Morgan Stanley Faktor 2 KCO

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/