Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland fokussierter Investor, hat ihr schnelles Wachstum auch in 2016 fortgesetzt. So liegt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei 2,5 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei 2,3 Millionen Euro und das Vorsteuerergebnis (EBT) beläuft sich 2016 auf 0,8 Millionen Euro. Die Mieterlöse konnten um 78 Prozent von 3,2 Millionen Euro im Vorjahr auf 5,7 Millionen Euro in 2016 gesteigert werden. Die gesamten Umsatzerlöse in der FCR-Gruppe liegen mit 12,1 Millionen Euro auf einem konstanten Niveau.

Immobilien-Portfolio mit Wert von 100 Millionen Euro

Für das Geschäftsjahr 2017 zeigt sich das Unternehmen äußerst optimistisch. Im ersten Halbjahr 2017 wuchs das Immobilienportfolio ...

