Wien - Die Datenveröffentlichungen (Philadelphia FED-Index in den USA, Konsumentenvertrauen in der Eurozone) werden heute von der EZB-Zinssitzung gänzlich in den Schatten gestellt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Grundton dürfte in Summe "hawkish" ausfallen. So sollte der Markt auf der Pressekonferenz weiter auf eine Reduktion der Anleihenkäufe im Jahr 2018 vorbereitet werden. Draghi könnte somit seinen Gedankengang von Sintra nochmals aufnehmen. Dort habe der EZB-Präsident darauf verwiesen, dass die aktuell noch niedrige Inflationsrate im Lichte der längerfristigen Inflationsaussichten zu sehen sei und mit steigender Inflation die Dosis der Akkomodation reduziert werden könne, ohne dabei das Wirkungsmaß zu verringern. Allerdings werde ein bis Jahresende erfolgender Beschluss der EZB, die Anleihekäufe ab Januar 2018 zu verringern, bereits allgemein erwartet.

