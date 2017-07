Liebe Trader,

Am Donnerstag hat der im M-Dax notierte Konzern Krones Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt und überraschte durchaus positiv. Aktionäre ließen nicht lange auf sich warten und hoben das Wertpapier um über zwei Prozent an, wodurch die kurzfristige Konsolidierung aus den Vortagen nun ein Ende gefunden haben sollte. Auch konnte der kurzfristige Abwärtstrend seit den Jahreshochs bei 114,50 Euro seit Anfang Juni bereits erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden - Das Wertpapier strebt nun wieder zu seinen Jahreshochs aufwärts und bietet hierdurch hervorragende Handelsmöglichkeiten auf kurzfristiger Basis.

Long-Chance:

Solange sich die Aktie von Krones oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 106,21 Euro aufhält, sind weitere Zugewinne bis an die Jahreshochs von 114,50 Euro kurzfristig zu erwarten. Bei anhaltender Kursstärke könnte es sogar bis an die Jahreshochs aus 2015 bei 117,10 Euro weiter rauf gehen und bietet daher hervorragende Long-Chancen auf kurzfristiger Basis. Eine Verlustbegrenzung darf natürlich nicht fehlen und ist knapp unter dem Niveau von 105,40 Euro ganz gut aufgehoben. Erst darunter sollte sich das Chartbild etwas eintrüben und zu einem Rücksetzer auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei derzeit 101,22 Euro wieder abwärts führen. .

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 109,60 Euro

Kursziel: 114,25 / 117,10 Euro

Stopp: < 105,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,20 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Krones AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 109,60 Euro; 10:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

