Die Baader Bank hat das Kursziel für Alstria Office von 13 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Von Alstria Offce habe es in den vergangenen zwei Monaten eine Reihe positiver Nachrichten gegeben, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Donnerstag. Zuletzt habe die Immobiliengesellschaft mit dem Verkauf der Kaisergalerie in Hamburg einen hohen Gewinn erzielt./bek/la Datum der Analyse: 20.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0028 2017-07-20/11:09

ISIN: DE000A0LD2U1