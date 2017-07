Bad Marienberg - Der Europäische Investitionsfonds (EIF) und die ProCredit Gruppe stellen zur Finanzierung von innovativen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zusätzliche 450 Mio. EUR zur Verfügung, so die ProCredit Holding AG & Co. KGaA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...