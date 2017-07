Wenn die Konjunktur läuft, kann ein Unternehmen wie Siltronic (ISIN DE000WAF3001) Geld wie Heu scheffeln, keine Frage. Siltronic stellt spezielle Wafer her, die für die Halbleiterproduktion benötigt werden. Damit ist das Unternehmen Zulieferer einer immens konjunktursensiblen Zuliefererindustrie. Steigende Absätze in Produkten, in denen Chips und andere Halbleiterelemente verbaut werden, sind damit auch eine Basis, um die Ertragslage bei Siltronic maßgeblich zu verbessern. Und diese Verbesserung ist dramatisch:

2016 verdiente Siltronic 0,40 Euro pro Aktie, nach derzeitigem Stand schätzen die Analysten im Schnitt für 2017 einen Gewinn von 4,60 Euro. Da bleibt kein Auge trocken. Für 2018 sollen es dann sogar 7,00 Euro pro Aktie werden. Kein Wunder, dass diese Aktie sich seit letzten Herbst vervierfacht hat. Die Sache hat aber zwei Seiten. ...

