In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewertet die KFM Deutsche Mittelstand AG die neue Anleihe 2017/22 der Metalcorp Group B.V. als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen. Die Metalcorp Group B.V. habe in den letzten Jahren die Erträge kontinuierlich gesteigert und sei seit ihrem Bestehen profitabel, so die KFM. Das Geschäftsmodell werde durch die Fokussierung auf Back-to-Back-Geschäfte risikoavers umgesetzt, so dass die Ergebnissteigerungen der letzten Jahre weitgehend unabhängig von der teilweise volatilen Entwicklung der Rohstoffpreise erreicht werden könnten. Die Wertschöpfungstiefe werde laut KFM durch den Aufbau von eigenen Produktionskapazitäten und Rohstoffressourcen sukzessive erhöht.

Fazit der Analysten: "Aufgrund des langjährigen Track Records, der risikoaversen Steuerung des Geschäftsmodells und des anhaltenden Wachstumskurses der Metalcorp in Verbindung mit der attraktiven Rendite von 6,59% p.a. (Kurs von 101,50% am 19.07.2017) wird die 7,00%-Metalcorp-Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) bewertet."

Metalcorp-Anleihe 2017/22

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2017 emittierte Anleihe 2017/22 der Metalcorp Group B.V. (WKN A19JEV) ist mit einem Zinskupon von 7,00 Prozent p.a. (Zinstermin halbjährlich am 06.06. und 06.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit ...

