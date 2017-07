Ein zusammengefasstes Update über die letzten Arbeiten eines Unternehmens ist sehr hilfreich für ein besseres Verständnis der Unternehmensentwicklung. Dies hat das australische Entwicklungsunternehmen Cassini Resources Ltd. (ASX: CZI; WKN: A1JNU6; ISIN: AU000000CZI9) für sein Multimineralprojekt "West Musgrave" am 19. Juli 2017 für seine Aktionäre verfasst. Auch wenn Cassini Resources insgesamt 3 Projekte im Portfolio hat, so wird das in Joint-Venture betriebene Kupfer-Nickel-Kobalt-Platingruppenmetalle beherbergende Projekt "West Musgrave" prioritär behandelt. Hier die Highlights: eine weitere Scopingstudie wird für das 4. Quartal 2017 vorbereitet Positiver Verlauf von metallurgischen Tests nahe Fertigstellung Signifikante Verbesserung bei der Wasserversorgung Positive Studie für Energieversorgung Transportrouten nebst weiteren Optionen zeigen Kostenreduktion Zahlreiche Zielgebiete für Ressourcenerweiterung In einer Grafik aufgelöst sehen die Highlights folgendermaßen aus: Abb1: Grafik der Fortschritte - Quelle: Cassini Resources Nachfolgend die Details zu den einzelnen Highlights. Metallurgische Tests Die vorigen Tests betrafen hochgradiges Erz aus verschiedenen Gebieten. Die derzeit laufenden Tests dienen dazu die Gewinnungsraten und das Vertrauen aus Material mit niedrigeren Graden zu erlangen. Abb2: Laborfoto von den Tests - Quelle: Cassini Resources All die aus den Tests gewonnen Erkenntnisse werden in den zu...

