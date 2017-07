General Electric (WKN:851144) verkündete letzten Monat auf der Paris Air Show, man entwickle den weltgrößten laser-basierten Pulverbettmetall-3D-Drucker. Diese Maschine wird für die Luft- und Raumfahrtindustrie gebaut, wobei es auch Anwendungen in den Bereichen Automotive, Energie, Öl und Gas gibt.



Metall-3D-Druck ist der am schnellsten wachsende Bereich des 3D-Drucks. Die Pulverbett-Technologie mit Lasern ist hierbei das Mittel der Wahl. Das könnten gute Nachrichten für General Electric sein, das Ende letzten Jahres in diesen Bereich eingestiegen ist. Doch gleichzeitig könnte das für andere Unternehmen dieses Bereiches wie 3D Systems (WKN:888346) Probleme bedeuten.

Der Metall-3D-Drucker

Der 3D-Drucker von GE wird einen Kubikmeter groß sein, wobei ...

