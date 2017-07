HeidelbergCement-Calls mit 76%-Chance bei Kursanstieg auf 90 EUR

Mit einem Kursanstieg von mehr als 2 Prozent befindet sich die HeidelbergCement-Aktie (ISIN: DE0006047004) am Vormittag des 20.7.17 im Spitzenfeld der DAX-Werte. Obwohl der Baustoffkonzern die Erwartungen in der Vergangenheit nicht immer ganz erfüllen konnte, gehen die Analysten der Barclays Bank im zweiten Quartal von einer Wende zum Positiven aus und hoben das Kursziel von 80 auf 90 Euro an. Auch die Experten der Deutsche Bank gehen von einer positiven Kursentwicklung der Aktie aus und empfehlen sie mit einem Kursziel von 99 Euro zum Kauf.

Wenn die HeidelbergCement-Aktie innerhalb des nächsten Monats den Weg nach oben fortsetzt und das bei 90 Euro liegende Kursziel erreicht, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 86 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis bei 86 Euro, Bewertungstag 13.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000CE56CL8, wurde beim Aktienkurs von 87,42 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der HeidelbergCement-Aktie im nächsten Monat auf 90 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+24 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 84,873 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 84,873438 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SC37P89, wurde beim Aktienkurs von 87,42 Euro mit 0,27 - 0,29 Euro taxiert.

Gelingt der HeidelbergCement-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 90 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,51 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 83,269 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 83,269 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD0V3D5, wurde beim Aktienkurs von 87,42 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro quotiert. Wenn sich der Kurs der HeidelbergCement-Aktie in den nächsten Wochen auf 90 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,67 Euro (+46 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HeidelbergCement-Aktien oder von Hebelprodukten auf HeidelbergCement-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

