Von Januar bis Juni 2017 wurden in der Schweiz sowie im Fürstentum

Liechtenstein 158'918 Neuwagen verkauft (+881 PW, +0,6%). Dies ist

das drittbeste Halbjahresergebnis seit der Jahrtausendwende. Positiv

endete das 1. Halbjahr 2017 auch für den Gebrauchtwagenmarkt: Bis zur

Jahresmitte wurden insgesamt 442'174 Handänderungen registriert (+618

PW, +0,1%).



Ein beeindruckendes Halbjahresergebnis weisen auch die Verkäufe

von Neuwagen mit alternativen Antriebskonzepten (7864 PW, +13,2%)

auf. Dominiert wird diese Kategorie von Fahrzeugen mit

Benzin-Hybrid-Motor (5286 PW, +17,6%), wenngleich das aktuelle

Wachstum von reinen Elektrofahrzeugen (2024 PW, +31,6%) mittlerweile

bereits fast doppelt so gross ist. Mehr als die Hälfte (1040 PW) der

neuen Stromer gehen auf das Konto der kalifornischen

Elektroautopioniere von Tesla.



Auf Rekordkurs bewegt sich auch der Anteil der allradgetriebenen

Neuwagen (73'634 PW, +8,1%): Trotz 46,3% Marktanteil ist ein Ende des

Booms weiterhin nicht abzusehen. Gegenläufig entwickelte sich im

Vergleich dazu die Nachfrage nach Neuwagen mit Dieselantrieb (59'567

PW, -4,3%). Deren Marktanteil sank auf neu 37,5%.



Dreimal mehr Occasionsfahrzeuge als Neuwagen verkauft



Seit jeher prägt das Geschäft mit Gebrauchtwagen den

Fahrzeughandel in der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein.

Insgesamt wechselten im ersten Halbjahr 2017 erneut rund 2,8 Mal mehr

Occasionen den Besitzer, als im gleichen Zeitraum Neuwagen zugelassen

worden sind. In der Folge gingen die durchschnittlichen Standzeiten

über alle Fahrzeugsegmente auf 96 Tage (-3%) zurück. Bemerkenswert

ist, dass die Standzeiten aller Fahrzeugsegmente insgesamt rückläufig

waren, wenn auch regional stark unterschiedlich.



