FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäische Zentralbank (EZB) gesunken. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1503 US-Dollar gehandelt und damit niedriger als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1533 Dollar festgelegt.

Am Devisenmarkt gilt die Ratssitzung der EZB als das Hauptereignis des Tages. Bevor die Notenbanker ihre Entscheidungen am frühen Nachmittag veröffentlichen, dürften sich die Anleger zurückhalten. Experten gehen davon aus, dass die EZB auf der heutigen Sitzung noch keine konkreten Schritte in Richtung einer geldpolitischen Wende verkünden dürfte.

Im Fokus der Anleger wird die genaue Wortwahl der Notenbanker bezüglich der künftigen Wertpapierkäufe stehen. Thu Lan Nguyen, Expertin bei der Commerzbank, erwartet, dass die EZB auf die bislang stets wiederholte Nennung der Option einer nochmaligen Anhebung der monatlichen Anleihekäufe verzichten wird. Darauf dürfte der Euro demnach positiv reagieren. Notenbankchef Draghi werde aber verhindern, dass der Markt die veränderte Wortwahl als vorbereitenden Schritt für eine baldige Zinserhöhung interpretiert./tos/jsl/stb

