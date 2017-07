Zürich, Schweiz (ots) -



Sandra Ringelstetter ist neue Marine Managerin der Chubb in Zürich, wie der Versicherer heute bekannt gab. Ringelstetter übernimmt die Position per sofort.



Sandra Ringelstetter wird zum einen mit ihrem Team das bestehende Portfolio weiter ausbauen sowie die Entwicklung digitaler Versicherungslösungen und -produkte vorantreiben. Sie rapportiert an Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz, sowie an Benoît Chasseguet, Regional Marine Manager der Chubb für Kontinentaleuropa.



Sandra Ringelstetter, Diplomierte Versicherungs-Kauffrau, ist seit Januar 2016 bei Chubb tätig und war vor ihrer Ernennung seit Februar 2017 ad interim für die Leitung des Marine Teams in der Schweiz verantwortlich. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Transport-Versicherungsbereich, davon neun Jahre als Underwriter bei der Basler Versicherung in Bad Homburg und der Victoria Versicherung in Frankfurt. Bevor sie zu Chubb wechselte war sie acht Jahre bei der Kessler & CO AG in Zürich als Fachspezialistin Transport tätig und hatte 2 Jahre davon die Fachverantwortung inne.



"Ich bin überzeugt, dass Sandra Ringelstetter mit ihrem fundierten Versicherungswissen, ihrer Kundenorientierung und ihrem Qualitätsanspruch gemeinsam mit ihrem Team das Transportportfolio gezielt ausbauen wird - in allen Marktsegmenten, einschliesslich des wichtigen Mittelstand-Segments" kommentiert Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz.



