SANGERHAUSEN (dpa-AFX) - Nach monatelanger Zitterpartie steht eine endgültige Entscheidung für den insolventen Fahrradhersteller Mifa kurz bevor. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, sollen die Mitarbeiter des Unternehmens aus Sangerhausen im Südharz voraussichtlich am Donnerstag gegen 13.00 Uhr auf einer Betriebsversammlung darüber unterrichtet werden, ob wie geplant ein Vertrag beim Notar zur Übernahme des Unternehmens unterzeichnet worden ist. Als Potenzieller Käufer gilt der Coburger Manager und Unternehmer Stefan Zubcic. Er hatte vor drei Jahren Teile von Sachsenring Zwickau übernommen. In dem Betrieb wurde einst die DDR-Automarke Trabant produziert. Mifa hat am Standort Sangerhausen eine 110-jährige Tradition und noch 130 Beschäftigte./pb/DP/stb

